Рада до кінця війни скасувала штрафи за неподання звітів про КІК

Верховна Рада у четвер, 9 травня, проголосувала за виправлення, яке відкладає відповідальність за неподання звітів про КІК (контрольовані іноземні компанії) до кінця воєнного стану. Вона міститься у законопроєкті №10168-2, основні положення якого стосуються іншого питання – "чорного" експорту зерна. Про це заявив нардеп Ярослав Железняк із Голосу, повідомляє Ліга.Фінанси.

Підприємці, які структурували свій бізнес із використанням іноземних компаній, повинні були подати звіти про КІК до 1 травня (юридичні особи – до 1 березня). Якби штрафи не відтермінували, бізнесу могли загрожувати, на думку Європейської бізнес-асоціації, "драконівські фінансові санкції".

КІК – це контрольована іноземна компанія, зареєстрована за кордоном, що знаходиться під контролем фізичної або юридичної особи – резидента України.

Відповідно до Податкового кодексу, резидент України зобов'язаний повідомляти Державну податкову службу про кожне пряме або опосередковане набуття частки в іноземній компанії, початок здійснення контролю над іноземною компанією, набуття майнових прав на частку в активах та їх відчуження тощо.

Ненадання особою, що контролює, звіту про КІК тягне за собою накладення великого штрафу у розмірі 100 прожиткових мінімумів для працездатної особи, тобто понад 300 000 грн станом на 2024 рік.

Несвоєчасне подання контролером звіту про КІК тягне за собою накладення штрафу у розмірі одного прожиткового мінімуму за кожен календарний день неподання, але не більше 50 прожиткових мінімумів, тобто до 150 000 грн.

Правила щодо КІК додали до Податкового кодексу України у 2020 році, вони набрали чинності з 1 січня 2022 року. У 2023 році у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт про зміни до Податкового кодексу, які стосуються КІК, але їх так і не ухвалили; зараз Мінфін готує новий законопроєкт.