У Києві приглушать вечірнє освітлення вулиць через дефіцит в енергосистемі

Через дефіцит в енергосистемі в Києві зменшать яскравість усіх ліхтарів у місті, що дозволить досягти загальної економії не менше 20%, повідомляє Економічна правда.

Про це повідомляє пресслужба КМДА.

Зазначається, що внаслідок масованих атак росіян на енергетичні об’єкти спричинила дефіцит в енергосистемі країни. "Укренерго" вимушене застосовувати обмеження енергопостачання для промисловості та бізнесу з 18:00 до 24:00. Обсяг обмежень буде розподілений рівномірно між всіма регіонами. В тому числі можливі відключення і для промисловості та бізнесу Києва.

"Паралельно ми працюємо над пошуком оптимальних варіантів економії електроенергії без шкоди для життєдіяльності міста. Вже прийнято рішення мінімізувати вечірнє освітлення вулиць" , – йдеться в повідомленні.

У КМДА пояснили, що повністю виключати усі ліхтарі ніхто не буде. Завдяки системі керування зовнішнім освітленням буде знижемо яскравість освітлювальних приладів, що дозволить досягти загальної економії не менше 20%.

"У найважливіші для енергосистеми години навантажень - з 18:00 по 23:00. Не вмикайте всі потужні електроприлади одночасно, перенесіть прання на ніч, вимикайте світло в порожніх приміщеннях" , – додали в КМДА.

Нагадаємо:

При збільшенні споживання у вечірні години - з 18:00 до 24:00 - можливе застосування аварійних відключень, як торкнеться побутових споживачів.