Сі Цзіньпін назвав відносини Угорщини з Китаєм прикладом для Європи

Лідер Китаю Сі Цзіньпін розглядає Угорщину як модель того, як можуть виглядати відносини Європейського Союзу з його країною, повідомляє Європейська правда.

Про це повідомляє Bloomberg.

Глава Китаю нараз перебуває з візитом у Будапешті. Він вже провів зустріч з угорським президентом Тамашем Шуйоком.

Очікується, що під час зустрічі з прем'єр-міністром Віктором Орбаном Сі оголосить про більш ніж десяток угод, що охоплюють залізничні, автомобільні та енергетичні проєкти.

Китайський лідер закликає Європу співпрацювати з ним для подолання торговельної напруженості, яка загрожує підірвати глобальне економічне відновлення, підтримуючи Угорщину як члена Європейського Союзу, з яким Пекіну вдалося створити "міцні, плідні і динамічні" відносини.

"Наші дві країни повинні очолити регіональне співробітництво і дотримуватися правильного напрямку відносин між Китаєм і Європою", – зазначив Сі в колонці, яку опублікувала угорська проурядова газета Magyar Nemzet.

Нагадаємо, наприкінці минулого тижня лідер Китаю розпочав своє кількаденне турне європейськими країнами. Після Франції він здійснив державний візит до Сербії. Це його перший візит на континент з часів пандемії коронавірусу.

Як повідомлялось, Угорщина планує підписати щонайменше 16 угод з Китаєм під час триденного візиту президента Сі Цзіньпіна.