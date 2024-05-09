Bloomberg: Бізнесмени виводять активи з країн ЄС до Росії, незважаючи на ризики

Багаті росіяни, що мають бізнес і активи в країнах ЄС, намагаються повернути свій стан в Росію або так звані дружні країни, наприклад, в Об'єднані Арабські Емірати. Більшість мільярдерів, які потрапили під санкції, вирішили перевести активи додому, повідомляє Економічна правда.

Про це пише Bloomberg.

Двоє російських мільярдерів, які побажали залишитися анонімними, заявили агентству, що тепер вони можуть вести бізнес лише в Росії і не думати про потенційну конфіскацію активів.

Ще один магнат, який потрапив під санкції і перевіз активи додому, сказав, що він ще не зрозумів, як перебудувати роботу бізнесу, але він і його сім’я почали будувати нове життя в Росії.

"26 росіян за індексом мільярдерів Bloomberg разом мають близько 350 мільярдів доларів. Їхній середній вік становить 63 роки, а це означає, що те, як і куди вони вирішать передати свої статки в найближчі десятиліття, відобразиться на економіці та бізнес-секторах" , – йдеться у матеріалі.

Серед опасінь бізнесменів Bloomberg відзначає нестабільність військової економіки Росії для бізнесу та ризики його втрати.

Нагадаємо:

Постійні представники країн-членів Євросоюзу 8 травня схвалили передання надходжень від оподаткованих надприбутків заморожених російських активів Україні, що є останнім кроком для введення в дію цього механізму.