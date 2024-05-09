У Словаччині стверджують, що дедалі більше чоловіків з України незаконно перетинають кордон

Прикордонна поліція Словаччини стверджує, що з початку року кількість чоловіків з України, які незаконно перетинають кордон, зросла, що збігається з дискусіями про ухвалення нового закону про посилення мобілізації, повідомляє Європейська правда.

Про це речниця словацької прикордонної поліції Агнеса Коперницька повідомила в коментарі AFP.

За словами Коперницької, за перші чотири місяці 2024 року прикордонники Словаччини затримали та звільнили 338 українських чоловіків – порівняно з 166 за аналогічний період 2023 року.

"У перший тиждень травня ми затримали 45 чоловіків на зеленому кордоні. За аналогічний період минулого року їхнє число становило чотири людини", – додала речниця.

Представниця прикордонної поліції Словаччини наголошує, що українських чоловіків, які незаконно перетинають кордон, затримують, видають їм дозвіл на перебування в країні та відпускають.

"З початку війни жодного випадку реадмісії іммігрантів зі Словаччини в Україну не було", – сказала Коперницька, зауваживши, що в березні до країни потрапив співробітник українського прикордонного патруля – беззбройний і в цивільному одязі.

Новий закон, що набуває чинності в Україні цього місяця, ускладнить ухилення від мобілізації. У зв'язку з його ухваленням у квітні консульські установи України також зупинили надання консульських послуг чоловікам мобілізаційного віку.

Раніше голова Військового комітету НАТО Роб Бауер висловився, що вважає додаткову мобілізацію в Україні необхідною.