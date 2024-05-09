Російські війська цілий день атакували Нікополь, є загиблі та поранені

Російські війська 9 травня цілий день били по Нікопольському району на Дніпропетровщині. Загалом вбили двох людей та поранили 8, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Вкрай важкий день для Нікопольщини. Зранку і до вечора – суцільні удари. Артилерією, РСЗВ "Град", дронами-камікадзе. Загалом – понад два десятки атак.

Найбільше потерпав Нікополь. У місті – двоє загиблих. Та загалом восьмеро постраждалих. Серед них – дівчата 15 та 16 років. Вони в стані середньої тяжкості".

Також за словами голови, ударами пошкоджені 8 багатоповерхівок й 25 приватних будинків. Зайнялися дахи двох осель – пожежі загасили. Зачепило й 16 господарських споруд, теплиці, майже 30 сонячних панелей, лінії електропередач і газогони.

Понівечені садочок, пожежна частина, будівля благодійної організації, банк, магазини. Потрощені з десяток авто. Зокрема, службовий транспорт рятувальників і "швидка".

Також від обстрілів постраждали Марганецька, Покровська, Червоногригорівська та Мирівська громади. В останній пошкоджені приватний будинок, господарська споруда й електромережі.

Що передувало:

Внаслідок ранкового ворожого обстрілу Нікополя Дніпропетровської області 9 травня загинуло 2 людей, ще 2 постраждали.