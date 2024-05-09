Німеччина надасть Україні 45 млн євро на відновлення енергетики

Німеччина надасть Україні 45 мільйонів євро у вигляді гранту для відновлення енергетики, повідомляє Економічна правда.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики України.

"Відповідний документ підписав голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький та керівництво Німецького банку розвитку KfW" , - йдеться у повідомленні.

Загалом, завдяки підтримці Німецького банку розвитку KfW за період військової агресії до НЕК "Укренерго" залучено понад 177 млн євро кредитних та грантових коштів для відновлення та розбудови мережі передачі електроенергії.

Нагадаємо:

8 травня ворог атакував об’єкти енергетичної інфраструктури у 6 областях. Повідомлялося, що у вечірні години можливе застосування обмеження споживання електроенергії.

Згодом Диспетчерський центр "Укренерго" вимушений був обмежити енергопостачання промисловості та бізнесу з 18:00 до 23:00.