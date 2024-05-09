Пентагон навчився боротися з нелегальним використанням росіянами терміналів Starlink

Представники США і компанії SpaceX навчилися боротися з несанкціонованим використанням російськими військовими терміналів Starlink, повідомляє РБК-Україна.

Про це заявив помічник міністра оборони США з космічної політики Джон Пламб, повідомляє Bloomberg.

"США беруть активну участь у роботі з урядом України та SpaceX над протидією незаконному використанню Росією терміналів Starlink" , - сказав чиновник.

За його словами, США успішно протидіють використанню Росією терміналів. При цьому він упевнений, що РФ продовжить шукати способи використання Starlink та інших комерційних систем зв'язку.

"Хоча це, як і раніше, буде проблемою, я думаю, що ми осмислили її і знайшли хороші рішення як зі Starlink, так і з Україною" , - додав він.

Термінали продають у Росії

Пламб не уточнив, яка тактика, методи або процедури використовуються, щоб перешкодити використанню Росією терміналів зв'язку.

Видання пише, що термінали Starlink все ще можна купити в Росії, наприклад на майданчику Ozon. Їхні продавці кажуть, що вони працюють через передплату, оформлену на ім'я жителів європейських країн, де технологія ліцензована.

Вони додали, що зв'язок працює не в центральній частині Росії, а в прикордонних районах з Україною і на захоплених територіях.

У Росії вже фіксують проблеми під час роботи Starlink

При цьому цього тижня багато користувачів скаржилися на безпрецедентні проблеми з підключенням.

"У Telegram один із продавців рекомендував перейти на дорожчий глобальний тарифний план" , - пише Bloomberg.

Цього тижня сенатор-демократка Елізабет Воррен закликала Пентагон обмежити використання Starlink у Росії. Вона пояснила, що це становить серйозну загрозу національній безпеці США та їхніх союзників.

Що передувало

На початку цього року Головне управління розвідки Міноборони України повідомило, що російські війська використовують на фронті термінали супутникового зв'язку Starlink.

Пізніше Bloomberg писало, що термінали Starlink продаються на чорних ринках по всьому світу. Однак ще недавно Пламб говорив, що Міністерство оборони США не може змусити SpaceX припинити обслуговування Starlink російських загарбників на фронті.