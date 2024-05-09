Держдеп США анонсував постачання нових озброєнь Україні

Сполучені Штати Америки найближчими тижнями оголосять постачання Україні нових пакетів з озброєнням, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить заява речника Державного департаменту США Метью Міллера.

Чиновник повідомив, що питання збільшення кількості особового складу армії України лежить виключно на самій Україні. Але водночас США продовжуватимуть підтримувати її у військовому плані та продовжуватимуть підтримувати її економіку, щоб привести їх у таке місце, де вони зможуть стояти на своїх ногах.

"І ви бачили, як ми реалізуємо низку речей у цьому відношенні. Ми почали бачити гроші, які були передані в додатковий пакет. Можу запевнити вас, що анонсів буде більше - вони з'являться в додатковому пакеті", - сказав він.

Також речник Держдепу повідомив, що в найближчі кілька тижнів буде ще більше оголошень щодо постачання Україні озброєнь.

Військова допомога Україні від США

Нещодавно США розблокували процес надання Україні допомоги й оголосили про найбільший пакет військової допомоги на 6 млрд доларів.

А вчора Міллер говорив, що Сполучені Штати Америки готують нові пакети військової допомоги Україні, що дасть змогу вийти на колишній рівень постачання озброєнь.