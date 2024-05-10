В Калузькій області РФ дрони атакували НПЗ, сталася пожежа
У ніч на п'ятницю в Калузькій області Росії безпілотники атакували НПЗ "Перший завод", повідомляє Українська правда.
Як пишуть Telegram-канали з посиланням на місцевих жителів, кілька потужних вибухів пролунали в Дзержинському районі Калузької області.
За словами місцевих мешканців, були чутні характерні звуки прольоту кількох БПЛА, після чого почалася пожежа в районі НПЗ.
Окрім цього, у Підмосков’ї був збитий безпілотник, що летів у напрямку столиці Росії, повідомив мер Москви Сергій Собянін.
Ще три безпілотники нібито були знищені у Брянській області.
Провладні пропагандиські російські ЗМІ підтвердили, що на території НПЗ "Перший завод" у Калузькій області через падіння безпілотника виникла пожежа.
Ніхто не постраждав, горять три ємності з дизпаливом та ємність з мазутом.
Близько 7.00 губернатор регіону Владислав Шапша повідомив, що пожежу на НПЗ ліквідовано і постраждалих немає.
Нагадаємо, у ніч на 15 березня цей НПЗ у Калузькій області вже був атакований дронами. Тоді на підприємстві сталася пожежа та було пошкоджено обладнання.