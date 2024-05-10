Орбан і Сі Цзіньпін домовилися про "всеосяжне стратегічне партнерство"

Голова КНР Сі Цзіньпін провів переговори з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном у Будапешті. Зустріч політиків відбулася у четвер, 9 травня, під час останньої зупинки китайського лідера у рамках поїздки Європою. Політики домовилися про "всеосяжне стратегічне партнерство" між двома країнами, йдеться в спільній заяві, переданій на угорське державне телебачення, повідомляє Deutsche Welle.

У рамках візиту китайської делегації до Угорщини було підписано "безліч міжурядових угод". Як зазначає агентство dpa, угорське державне телебачення, яке було єдиною угорською телекомпанією, уповноваженою бути присутньою на церемонії, жодних конкретних подробиць не повідомило.

"Всеосяжне стратегічне партнерство"

Угорський прем'єр зазначив, що дві країни завжди були друзями, і що сьогодні китайські компанії забезпечують десятки тисяч робочих місць в Угорщині. Цзіньпін висловився за подальше розширення стосунків.

"Ми обидва вважаємо, що традиційна дружба між нашими країнами ґрунтується на міцному фундаменті" , - сказав він.

Контури узгодженого "всеосяжного стратегічного партнерства" також залишилися доволі туманними, пише dpa. Орбан лише згадав, що дві країни хочуть у майбутньому співпрацювати і в атомній промисловості, але "досі цього не було". Агентство уточнює, що Китай сьогодні будує 350-кілометрову залізничну гілку між Будапештом та Белградом, яка фінансується за рахунок китайських кредитів, а в самій Угорщині будує великі заводи з виробництва електромобілів та акумуляторів.

Сі відвідав Францію та Сербію

У рамках першого візиту до Європи за п'ять років глава КНР вже встиг відвідати Париж і Белград. У Єлисейському палаці він провів переговори з президентом Франції Емманюелем Макроном та головою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляйєн. Напередодні цього візиту Сі Цзіньпін у своїй статті, опублікованій на сайті уряду Китаю, наголосив на своїй готовності працювати над досягненням миру в Україні.

У столиці Сербії Сі Цзіньпін зустрівся із президентом Олександром Вучичем. У ході візиту, який проходив на тлі 25-ї річниці бомбардування авіацією НАТО посольства Китаю в Белграді, керівник КНР підтримав урядом Сербії у його заходах щодо захисту територіальної цілісності країни.