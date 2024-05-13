По всій Україні втретє лунає тривога через МіГ-31К (Оновлено)

Вдень 13 травня по всій території України втретє оголосили повітряну тривогу через зліт у Росії потенційного носія аеробалістичної ракети "Кинджал" винищувача МіГ-31К, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляють мапа тривог, Повітряні сили в Telegram.

"Увага! Ракетна небезпека по всій території України! Зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка (Нижньогородська область)".

У понеділок 13 травня через зліт МіГів оголошувалася тривога по всій Україні об 12.52 і 14.47, перща тривала пів години, друга - 46 хвилин.

Оновлено: О 16.55 Повітряні сили повідомили про ймовірний пуск ракети "Кинджал" по півдню України.

О 17.09 було оголошено відбій.