Зеленський: Фіксуємо ворожу активність проти Сумщини й Чернігівщини

Президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні повідомив, що фіксується ворожа активність проти Сумщини й Чернігівщини. Йдеться про диверсійні групи та обстріли, повідомляє Українська правда.

Про це говорить звернення Зеленського у соцмережах.

Глава держави повідомляє, що заслухав доповіді Верховного головнокомандувача та міністра оборони щодо ситуації на всіх напрямках, де найбільш гаряче.

За його словами, на Харківщині тривають українські контрударні дії, напрямок посилено, зокрема Вовчанськ та загалом прикордонні райони.

За напрямок безпосередньо на місці відповідає бригадний генерал Михайло Драпатий

"Водночас ми розуміємо, як діє ворог, і бачимо задум на відтягування наших сил. Звичайно, донецькі напрямки не залишаємо без необхідної підтримки й забезпечення, а саме – Краматорський напрямок, Покровський. Незмінна увага Куп’янському напрямку.

Ми фіксуємо також ворожу активність проти Сумщини й Чернігівщини – диверсійні групи, обстріли. Ми відповідаємо вогнем, як і належить. Наше завдання абсолютно зрозуміле – зірвати російську спробу розширити війну. Виконання цього завдання залежить буквально від кожного, хто зараз на позиціях – від Чернігова до Вовчанська, від Харкова до Донеччини".