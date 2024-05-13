Кулеба: Україна і Сербія проведуть засідання комісії з економічних питань

Україна і Сербія домовилися про проведення першого з 2013 року засідання Міжурядової українсько-сербської комісії з питань торговельно-економічного та науково-технічного співробітництва, повідомляє Економічна правда.

Про це міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба написав у соцмережі X за підсумками зустрічі з прем'єр-міністром Сербії Мілошем Вучевичем.

На зустрічі також обговорили шляхи розширення двосторонньої торгівлі та повернення її до довоєнного рівня. Крім цього, Кулеба подякував за гуманітарну допомогу Україні.

Голова МЗС України також зустрівся із президентом Сербії Александаром Вучичем.

"Ми обговорили низку двосторонніх питань. Ми вдячні президенту Сербії за згоду провести українсько-сербський бізнес-форум найближчим часом, а також відновити роботу посольства Сербії в Україні вперше з березня 2022 року. Ці рішення підуть на користь розвитку обох наших народів.