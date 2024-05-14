Росіяни на Харківщині створюють буферну зону, а не просуваються вглиб – ISW

Російські війська 13 травня продовжували тактично значущі наступи на північ і північний схід від міста Харкова і наразі, схоже, надають пріоритет швидкому створенню "буферної зони" вздовж кордону з Україною.﻿﻿ Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW), повідомляє Українська правда.

Таких висновків військові експерти дійшли, врахувавши відносно швидкі темпи просування російських військ у Вовчанську та повідомлення про знищення кількох мостів через ключові річки.

У ISW зазначили про те, що російські сили намагаються створити "буферну зону" а не проникати вглиб, як раніше оцінював інститут.

Ключові висновки ISW за 13 травня