Рада ЄС схвалила план реформ: Україна отримає майже 2 млрд євро

Рада Європейського Союзу з економічних та фінансових питань схвалила План України у межах Інструменту ЄС Ukraine Facility на 2024-2027 роки.﻿ Про це повідомили у Мінфіні, пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

"Таким чином, процедура для запуску прямої бюджетної підтримки в межах першого компоненту Ukraine Facility майже завершена. Найближчим часом Україна отримає 1,9 млрд євро безумовного фінансування" , - йдеться в повідомленні.

Як зазначили в міністерстві, решту бюджетної підтримки Україна отримуватиме щоквартально після виконання індикаторів, передбачених у Плані України.

Програма Ukraine Facility

Нагадаємо, у лютому 2024 року Європейський парламент затвердив регламент програми Ukraine Facility. Програма підтримки України від ЄС обсягом 50 млрд євро діятиме з 2024 до 2027 року

Україна вже отримала 6 млрд євро фінансової підтримки у березні та квітні цього року за виконання 5 індикаторів першого кварталу. У другому кварталі необхідно виконати 9 індикаторів, що дозволить отримати 4,110 млрд євро у вересні 2024 року.

Загалом План для Ukraine Facility включає 151 індикатор за 69 напрямками реформ, виконання яких заплановане на період до 2027 року

За виконання індикаторів Плану для Ukraine Facility у 2024 році Україна має отримати 16 млрд євро, у 2025 році – 12,5 млрд євро, у 2026 році – 7,25 млрд євро, 1,2 млрд євро у 2027 році, а також 1,32 млрд євро у січні 2028 року за виконання індикаторів 4 кв. 2027 року.