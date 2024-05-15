Українці стали більше побоюватися інфляції та падіння гривні – опитування

Індекс споживчих настроїв українців у квітні 2024 року зріс на 0,6 пунктів та становить 77,6 п. Українці стали більше побоюватися інфляції та девальвації.﻿ Про це свідчать дані щомісячного дослідження компанії Info Sapiens, пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

Індекс поточного становища (ІПС) зріс і складає 56 п., що на 1 п. вище за рівень цього показника у березні. Індекс економічних очікувань (ІЕО) у квітні зріс на 0,4 п. та складає 92 п.

У квітні показник індексу очікуваної динаміки безробіття зменшився на 0,5 п. та складає 123,3 п. Індекс інфляційних очікувань зріс на 2,5 п. та складає 181,8 п. Індекс девальваційних очікувань зріс на 10,4 п. та складає 155,6 п.

"У квітні 2024 року майже усі показники споживчих настроїв без змін. Станом на зараз спостерігається тенденція до стабілізації як споживчих настроїв, так і сприйняття поточного становища та економічних очікувань. Єдина значима зміна - збільшення індексу девальваційних очікувань. Населення України більш негативно оцінює перспективи відношення курсу валют впродовж найближчих трьох місяців" , - коментують аналітики Info Sapiens.

Індекс споживчих настроїв

Індекс споживчих настроїв в Україні визначають на підставі вибіркового обстеження домашніх господарств країни. Під час дослідження опитують 1000 осіб віком від 16 років.

Значення індексів можуть змінюватися в межах від 0 до 200. Значення дорівнює 200 в тому разі, якщо всі громадяни позитивно оцінюють економічну ситуацію. Індекс дорівнює 100 тоді, коли частки позитивних і негативних оцінок однакові. Значення індексу менше 100 означає, що в суспільстві переважають негативні оцінки.

Інфляція та курс долара

Нагадаємо, інфляція в Україні у квітні 2024 року стабілізувалася на рівні 3,2% - мінімальному з осені 2020 року.

НБУ покращив прогноз щодо зростання споживчих цін до 8,2% на 2024 рік. Центробанк прогнозує помірне прискорення інфляції з огляду на вичерпання ефектів великих урожаїв попереднього року, подальше відновлення споживання та підвищення видатків бізнесу в умовах війни.

Більшість прогнозів свідчать про те, що курс долара у 2024 році зростатиме. Зокрама, фінансові аналітики у квітні прогнозували курс протягом наступних 12 місяців на рівні 41,81 грн/долар, банкіри - 41,69 грн/долар.