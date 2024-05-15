Румунський прем'єр задоволений реакцією РФ на обговорення про Patriot для України

Прем’єр-міністр Румунії Марчел Чолаку каже, що труднощі у дискусії про надання його країною своєї системи Patriot для України ще не означають, що це неможливо, та задоволений реакцією Росії на такі плани, повідомляє Європейська правда.

Під час інтерв’ю виданню Digi24 Чолаку запитали, чи означає позиція міністра оборони про те, що румунський Patriot дуже необхідний самій Румунії, що систему точно не можуть віддати Україні.

Марчел Чолаку відповів, що такий висновок передчасний.

"Рішення буде ухвалюватися на Вищій раді національної оборони, як і прийнято" , – зазначив прем’єр.

Він додав, що спілкувався на цю тему з президентом Румунії, але деталі не розкриватиме.

"А ще ми побачили реакцію Кремля… із завуальованою погрозою на адресу Румунії. Іншими словами, можливе рішення Румунії дуже турбує Москву. Але Росія не атакуватиме Румунію" , – сказав Чолаку.

Він нагадав, що країна не сам на сам, а член НАТО, та що Росія зараз вочевидь не має ані ресурсів, ані причин нападати на Румунію.

"Повторюся, зараз немає побоювань, що Росія може напасти на Румунію – їм нелогічно це робити. Я задоволений реакцією Москви. Це означає, що наші рішення мають вагу і що там бояться, що світ мобілізує зусилля проти диктатора Путіна" , – сказав Марчел Чолаку.

Як відомо, президент Клаус Йоганніс заявив із Білого дому, де він перебував у травні, що Румунія може розглянути передачу Україні одного зі своїх комплексів Patriot.

Хоча Румунія сьогодні експлуатує лише одну батарею Patriot, Йоганніс сказав, що йдеться про іншу батарею, яка майже готова до використання.