Мобілізація з 25 років: ЗСУ можуть отримати 100 тисяч нових бійців

Мобілізація з 25 років може додати до Збройних сил України приблизно 100 тисяч молодих військовослужбовців, повідомляє Українська правда.

Закон про зниження мобілізаційного віку з 27 до 25 років чекав на підпис президента Володимира Зеленського майже рік з моменту його ухвалення Верховною Радою.

За словами джерел видання, які брали участь у засіданнях Ставки, колишній головнокомандувач Валерій Залужний кілька разів нагадував главі держави про цей документ. Проте Зеленський вагався. Зокрема, через нелюбов до непопулярних політичних рішень і фінансовий аспект мобілізації нових військовослужбовців.

На пресконференції наприкінці минулого року президент заявив, що військові запропонували додатково мобілізувати 450-500 тисяч людей, серед яких мали би бути й чоловіки віком від 25 років. Фінансування з держбюджету мобілізації такої кількості людей він оцінив приблизно в 500 мільярдів гривень.

Але зрештою через виснаження Сил оборони та безповоротні втрати на фронті Зеленський все-таки підписав закон.

Чи вдасться суттєво омолодити військо завдяки мобілізації 25–26-річних – питання дискусійне. Особливо з огляду на демографічну ситуацію в Україні.

За словами заступника директора Інституту демографії та проблем якості життя НАН Олександра Гладуна, в 1998–1999 роках в Україні народилося 416 349 хлопчиків. Зараз їм якраз має бути 25–26 років. Звісно, не всі з них потраплять до ЗСУ – хтось через стан здоров'я, хтось опинився за кордоном або на окупованих Росією територіях.

Водночас співрозмовники УП у Генеральному штабі ЗСУ прогнозують, що рішення про мобілізацію із 25 років може додати до українського війська приблизно 100 тисяч молодих бійців.