Розгляд потенційної глибини кризи в економіці України та можливості її уникнути.

У 2023-2024 роках Україна стоїть перед потенційним роздоріжжям у своєму економічному розвитку. Український інститут майбутнього презентував два альтернативних сценарії для національної економіки: один, який пророкує складнощі та затяжні конфлікти, інший, який віщує швидке відновлення та розвиток. Ці прогнози важливі не лише для великих інвестиційних проектів, але й для звичайних громадян, оскільки вони стосуються кожного аспекту економічного життя. Тому можливо варто було б розглянути зберігання коштів у диверсифікованих джерелах, як то в акціях, металах чи криптовалютах. Якщо вас найбільше цікавить саме такі варіанти збереження коштів, то радимо переглянути MixFin та обрати самий підходящий фінансовий інструмент для себе, аби використовувати його в повсякденних фінансових операціях. Ці прогнози відображають глибокі виклики та можливості, що стоять перед країною, і вимагають від уряду та суспільства згуртованості та мудрого планування.

Негативний сценарій: продовження війни та її наслідки

Негативний сценарій розвитку економіки України у 2023-2024 роках передбачає продовження війни та супутні глибокі наслідки для всіх сфер життя країни. Військові дії очікуються до першого півріччя 2024 року, що спричинить серйозні виклики для національної економіки та соціальної стабільності. Ризики блекаутів під час опалювального сезону збільшаться через ракетні обстріли по критичній інфраструктурі. Водночас внутрішні політичні сперечання в уряді та суспільстві можуть посилюватися, створюючи додаткові перешкоди для формування єдиної національної стратегії.

Демографічна криза загостриться, оскільки населення скоротиться ще на кілька мільйонів осіб через військові дії та міграцію. Криза на ринку праці стане більш вираженою, адже багато хто з тих, хто виїхав за кордон і не зміг влаштуватися на роботу, буде змушений повернутися і шукати соціальної підтримки вдома. Відтак, це збільшить фіскальне навантаження на бюджет країни та поглибить кризу якості людського капіталу.

Значне згортання бізнес-активності та інвестиційної привабливості країни спричинить стагнацію більшості секторів промисловості, що не пов'язані з воєнно-промисловим комплексом. Доступ до капіталу стане обмеженим, а дефіцит інвестиційних ресурсів ще більше ускладнить економічні перспективи України. На додачу, морська та річкова логістика залишаться скомпрометованими, а імпорт продовжить зростати, тоді як експорт зменшиться, що призведе до збільшення дефіциту торговельного балансу.

Позитивний сценарій: відновлення та зростання

Позитивний сценарій для України у 2023-2024 роках передбачає прискорене відновлення економіки та її зростання завдяки успішній реалізації реформ, покращенню інвестиційного клімату та залученню значних міжнародних ресурсів. Відновлення країни активно підтримуватиметься міжнародними партнерами, які спрямують значні кошти на реконструкцію пошкодженої інфраструктури, особливо в секторах транспорту та енергетики, що дозволить швидко відновити виробничі потужності.

Поліпшення умов ведення бізнесу спричинить зростання кількості нових підприємств та залучення іноземних інвестицій, особливо в технологічних та агропромислових секторах. Це зміцнить позиції України на світових ринках і збільшить її експортний потенціал. Завдяки розвитку внутрішнього ринку та підвищенню рівня життя населення, внутрішнє споживання також зросте, стимулюючи подальше економічне зростання.

У сфері соціальної політики зусилля будуть спрямовані на покращення умов праці, забезпечення належних соціальних гарантій та підвищення рівня освіти та здоров'я громадян. Це сприятиме збільшенню кількості кваліфікованих працівників і зменшенню рівня міграції.

Заключення

У контексті розгляду двох сценаріїв розвитку економіки України на 2023-2024 роки, важливо розуміти, що майбутнє країни значною мірою залежатиме від зовнішніх факторів, таких як міжнародна підтримка та глобальні економічні умови, а також від внутрішньої політичної стабільності та ефективності управління. Негативний сценарій підкреслює потенційні ризики продовження конфлікту та соціально-економічних труднощів, які можуть посилити існуючі виклики та призвести до демографічної кризи, стагнації в промисловості та відпливу капіталу. З іншого боку, позитивний сценарій відкриває перспективу швидкого відновлення та зростання за умови успішної деокупації, залучення інвестицій, відновлення інфраструктури та поліпшення інвестиційного клімату.