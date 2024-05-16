У Києві та низці областей України вводять графіки відключень світла

Сьогодні, 16 травня, в Києві та низці регіонів України повернуть графіки відключення світла, повідомляє РБК-Україна.

Сайт пояснює, яка наразі ситуація зі світлом по містах.

При підготовці матеріалу використовувалися канал Краматорської міської ради, начальника Рівненської обласної військової адміністрації Олександра Коваля, ДТЕК.

За даними ДТЕК, сьогодні з 16:00 за вказівкою Укренерго знову застосовуються графіки стабілізаційних відключень.

Графіки актуальних відключень по містах можна перевірити у відповідних чат-ботах в Telegram:

Крім того, під відключення світла потрапили Рівненська, Полтавська, Вінницька, Закарпатська, Волинська, Кіровоградська, Тернопільська, Черкаська, Чернівецька та Сумська області.

Ситуація зі світлом в Україні

Через російські обстріли української енергетики в Україні наразі відчувається значна нестача електроенергії. За словами електриків значно вплинуло на ситуацію похолодання, адже через використання обігрівальних приладів збільшилось споживання.

В "Укренерго" заявили, що відключення світла можуть тривати до початку осені. Проте найімовірніше вони будуть застосовуватись не щоденно, а лише за потреби.