Держдеп США: Китай має зробити вибір між Путіним та Заходом

Китай має зробити вибір між російським диктатором Володимиром Путіним і країнами Заходу, повідомляє РБК-Україна.

Про це заявив представник Держдепартаменту США, повідомляє Newsweek.

За його словами, США зробили догану Китаю за його триваючу підтримку Путіна, який у четвер прибув до Пекіна.

"Якщо Китай претендує на хороші відносини з Європою та іншими країнами, він не може продовжувати створювати найбільшу загрозу європейській безпеці", - заявив представник Держдепартаменту США.

Чиновник наголосив, що це позиція не тільки США, а й Європейського союзу, НАТО і G7. Путін здійснив свою першу поїздку після того, як "переобрався" на п'ятий президентський термін. Це відбувається на тлі спроб США продовжувати ізоляцію Росії.

При цьому представник Держдепартаменту заявив, що Росія докладе всіх зусиль, щоб продовжувати війну проти України навіть без підтримки Китаю. Також американський чиновник заявив, що жодна країна не повинна надавати Путіну платформу для пропаганди його агресивної війни проти України, і що США не можуть повернутися до звичайного бізнесу з РФ, закривати очі на явні порушення міжнародного права, які Росія вчинила в Україні. Їй необхідно понести відповідальність за воєнні злочини.

Візит Путіна до Китаю

Видання пише, що під час переговорів із Путіним у четвер лідер Китаю Сі Цзіньпін високо оцінив 75-річчя дипломатичних відносин між Пекіном і Москвою і закликав до "тісної стратегічної координації".

Путін заявив, що Росія готова розвивати цю співпрацю, "щоб сприяти встановленню більш справедливого і рівноправного міжнародного порядку". Лідери двох країн підписали низку документів із широкого кола питань: від економіки до охорони природи.

"На тлі міжнародних санкцій щодо України Росія стає все більш залежною від китайської торгівлі для підтримки своєї економіки. Ці економічні зв'язки останнім часом загострилися через вторинні санкції нової адміністрації президента Джо Байдена, спрямовані на обмеження імпорту та фінансових операцій, які могли б підтримати військово-промислову базу Кремля", - написало Newsweek.

Відносини Росії та Китаю

Китай не засудив військового вторгнення РФ в Україну, а навпаки, посилив торговельні відносини з Москвою. При цьому Пекін публічно заявляє, що не допомагає Кремлю у військовій сфері.

Водночас у Білому домі звинувачують Китай у допомозі диктатору Володимиру Путіну в його війні проти України.