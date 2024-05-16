НАТО невідомо, чи розпочала Росія вже свій літній наступ

Командувач Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі генерал Крістофер Каволі вважає, що наразі важко говорити про початок очікуваного масштабного наступу Росії з огляду на її дії на півночі Харківської області, повідомляє Європейська правда.

Про це він сказав 16 травня за підсумками засідання Рада Україна-НАТО.

Каволі пояснив, що передбачити наміри противника завжди важко, й нині можна лише сказати, що росіяни атакують на південь у напрямку Харкова та прагнуть "повернути частину території, яку вони втратили в минулому році в Україні".

"Але точна послідовність (дій. – Ред.) і те, як вони збираються це зробити, можуть бути ще не зовсім зрозумілими", – зауважив генерал.

"Чи це літній наступ? Ніколи не можна бути впевненим. Ми не спостерігаємо накопичення великих резервів. У Росії зараз відбувається стандартний призов раз на пів року, але це поки що не пов'язано з конфліктом", – підсумував командувач ОЗС НАТО в Європі.

Водночас Каволі і голова Військового комітету Альянсу Роб Бауер вважають, що нинішній наступ російських сил на півночі Харківської області не призведе до стратегічного прориву.

Нагадаємо, в березні президент Володимир Зеленський розповів, що російські окупанти можуть готуватися до нового наступу, який очікується десь наприкінці травня або в червні.