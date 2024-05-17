Close button

Honda збільшить інвестиції у розвиток технологій електромобілів 65 млрд доларів

Honda збільшить інвестиції у розвиток технологій електромобілів 65 млрд доларів
Фото: Unsplash

Honda Motor Co. планує збільшити інвестиції у технології електромобілів до приблизно 10 трильйонів єн (65 мільярдів доларів США) протягом десяти років, повідомляє Економічна правда.

Honda вкладатиме гроші у розвиток технологій електрокарів до 2030 фінансового року. 

Інвестиції будуть спрямовані на підвищення конкурентоспроможності японського автовиробника з потужними закордонними конкурентами, такими як Tesla Inc. і китайська BYD Co. 

Honda прагне збільшити частку електромобілів та автомобілів на паливних елементах до 100% від загального обсягу продажів нових автомобілів у 2040 році.

Генеральний директор Honda Тошіхіро Мібе заявив, що індустрія електромобілів все ще тільки зароджується, але "в довгостроковій перспективі перехід на електромобілі продовжуватиметься стабільно".

Новини

Популярні теми форуму

analytics