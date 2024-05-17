МЗС Німеччини про російський наступ на Харківщині: ЗСУ потрібна далекобійна зброя

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок, коментуючи наступ окупаційної армії РФ у Харківській області, заявила, що Україні необхідно надати зброю великої і середньої дальності. Про це вона сказала на полях зустрічі глав МЗС країн-членів Ради Європи у Страсбурзі, повідомляє Європейська правда.

Бербок назвала поточну ситуацію у Харківській області "надзвичайно драматичною".

За її словами, Росія атакує місто з власної території, тому важливо "відповідним чином відрізати шляхи постачання росіян".

Саме тому Україна також потребує "засобів для озброєння, які здатні мати середню та велику дальність", підкреслила німецька міністерка.

"У цьому напрямку ми також працюємо з іншими партнерами" , – зазначила вона.

Командувач Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі генерал Крістофер Каволі і голова Військового комітету Альянсу Роб Бауер вважають, що наступ російських сил на півночі Харківської області не призведе до стратегічного прориву.

Розвідка Міністерства оборони Великої Британії також вважає малоймовірним, що Росія наростила достатню бойову міць, щоб захопити Харків без залучення своїх додаткових сил в цей регіон.