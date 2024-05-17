Зеленський підписав закон про підвищення штрафів за порушення мобілізації

Президент України Володимир Зеленський підписав закон, яким підвищуються штрафи для за порушення мобілізаційного законодавства. Він набуде чинності наступного дня після опублікування в парламентській газеті "Голос України", пише Данило Крамаренко, РБК-Україна.

На скільки виростуть штрафи

Новий закон вносить зміни до ст. 210 та 201-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення. А також запроваджує три режими: порушення, повторне порушення та порушення під час військового стану.

Стаття 210 (порушення військового обліку)

Штрафи збільшуються у кілька разів для тих, хто не стоїть на військовому обліку або вчасно не оновив облікові дані. Згідно з новою редакцією, передбачено таке покарання:

від 3 400 до 5 100 гривень - у мирний час

- у мирний час від 17 000 до 25 500 гривень - у воєнний час (або за повторне порушення)

Зазначимо, до цього штрафували на суму від 510 до 850 гривень та від 850 до 1700 гривень за повторне порушення протягом року або в особливий період.

Стаття 210-1 (порушення законодавства про мобілізацію)

За відмову від повістки або неявку за нею до територіального центру комплектування (ТЦК) тепер загрожують такі штрафи залежно від того, мирний час чи воєнний.

У мирний час:

від 5 100 до 8 500 гривень - для громадян

- для громадян від 17 000 до 34 000 гривень - для посадових та юридичних осіб

У воєнний час:

від 17 000 до 25 500 гривень - для громадян

- для громадян від 34 000 до 59 000 гривень - для посадових та юридичних осіб

До цього штрафували на суму від 1700 до 3400 гривень (для громадян) та від 3400 до 5100 гривень (для посадових осіб). Повторне порушення або у особливий період піднімало планку до 3 400 - 5 100 та 5 100 - 8 500 гривень відповідно.

Також закон містить важливе уточнення. Положення про штрафи не застосовуються, якщо у військкомату є можливість отримати дані військовозобов'язаного з державних реєстрів.

Нова процедура призначення штрафу

Закон вносить зміни також до ст. 258 КУпАП. Вона доповнюється нормою про те, що ТЦК можуть не складати протоколи, якщо порушення за ст. 210 і 210-1 скоєно в особливий період, а людина не з'явилася без поважної причини.

До цього військкомат мав скласти протокол про притягнення до адміністративної відповідальності, який уже розглядав суд та вирішував питання про штраф. До того ж стадія складання протоколу вимагала присутність військовозобов'язаного. Який мав ознайомитися із правами, підписати документ чи відмовитися ставити свій підпис.

Таким чином, фактично запроваджується процедура заочної виписки штрафу. Однак ТЦК все одно зобов'язаний належним чином повідомити людину про дату, часу та місці виклику. А також мати докази належного виклику.

Що ще передбачає закон

Збільшуються терміни адміністративного арешту. Тепер згідно зі ст. 263, якщо людина порушує правила військового обліку та ухиляється від мобілізації, поліція може затримати її на строк до трьох годин для складання протоколу. Якщо треба встановити особу та/або з'ясувати обставини порушення - може затримати на строк до 3 діб.

Зазначимо, у початковій редакції пропонувалося прирівняти відмову від проходження військово-лікарської комісії до ухилення від мобілізації. За що згідно зі ст. 336 Кримінального кодексу загрожує від 3 до 5 років ув'язнення. Така відповідальність настає, коли після комісії військовозобов'язаний отримав "бойову повістку", але не з'явився за нею без поважної причини.

Норму відхилив профільний комітет Ради з питань правоохоронної діяльності, і у другому читанні закон було ухвалено без неї.