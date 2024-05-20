Україна таємно перекинула війська на Харківщину в очікуванні наступу РФ – Sky News

Україна таємно передислокувала своїх військових до кордону у Харківській області через підготовку РФ до майбутнього вторгнення.﻿ Про це повідомляє Sky News, пише Наталія Кава, РБК-Україна.

Як пише видання, українські військові були таємно передислоковані для допомоги в обороні ділянки кордону з Росією за кілька днів до початку нового наступу. Зокрема, за день до початку повторного насту підрозділ ЗСУ вже завдав ударів по російських військах.

"Ми били танки на кордоні... це вже була справжня війна" , - розповів Sky News один з бійців.

Дислокацію для підкріплення позицій ЗСУ підтвердив і ще один військовий, бригада якого захищала місто Куп'янськ.

З цього слідує, що Україна намагалася завчасно зібрати сили, щоб протистояти нарощуванню російського угруповання вздовж свого довгого північно-східного кордону. Однак цих зусиль було недостатньо.

Як розповіло інше джерело Sky News, з того часу як почався наступ РФ ситуація стабілізувалася, але не відомо, як довго це може тривати.