У США вимагають від Ізраїлю більш цілеспрямованої військової кампанії у Газі – ЗМІ

Радник Білого дому з національної безпеки Джейк Салліван тисне на Ізраїль з метою змусити його обмежити військову операцію в Секторі Газа. ﻿ Про це повідомляє The Hill, пише Валерія Поліщук, РБК-Україна.

Наразі Салліван перебуває в поїздці до Ізраїлю та Саудівської Аравії, оскільки США спираються на свого головного арабського союзника в регіоні, щоб заспокоїти напруженість на Близькому Сході в умовах війни між Ізраїлем і ХАМАСом.

Білий дім повідомив, що Салліван закликатиме прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху провести обмежені операції в Рафаху замість повномасштабного вторгнення, як це сталося в іншій частині Гази.

Вважають, що понад мільйон людей ховаються в Рафаху, останньому великому поселенні, яке ще не було захоплено ізраїльськими наземними військами. Ізраїль обстрілює місто вже кілька місяців, що посилює побоювання з приводу наростаючої гуманітарної кризи.

Президент США Джо Байден зайняв жорстку позицію щодо Рафаху, пообіцявши припинити військову допомогу Ізраїлю, якщо той вторгнеться в місто. Попри вторгнення в деякі райони міста, адміністрація Байдена заявила, що поточні операції не перетнули межу, яка могла б стати причиною припинення постачання зброї.

Наступ на Рафах

Нещодавно Ізраїль оголосив про намір провести військову операцію в місті Рафах на півдні Сектору Газа. За даними Тель-Авіва, у місті все ще знаходяться терористи ХАМАС, які видають себе за мирних жителів.

Однак Європейський союз та Сполучені Штати розкритикували наміри Ізраїлю та звинуватили країну у порушенні міжнародного права.

Раніше Сполучені Штати припинили постачання бомб до Ізраїлю, побоюючись, що вони призведуть до загибелі мирних жителів. Без чіткого плану захисту цивільного населення Сполучені Штати не підтримуватимуть військових операцій ЦАХАЛу в Рафаху.