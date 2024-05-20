Золото подорожчало до історичного максимуму на тлі загибелі президента Ірану
Золото підскочило до історичного максимуму, чому сприяв зростанню оптимізму щодо того, що Федеральна резервна система почне пом'якшувати монетарну політику цього року, а також зростання геополітичної напруженості на Близькому Сході. Про це повідомляє Bloomberg, пише Олександр Білоус, РБК-Україна.
Золото подорожчало на 1,4% і досягло 2450,07 доларів за унцію, перевищивши попередній внутрішньоденний рекорд, досягнутий у квітні. На останніх сесіях трейдери посилювали ставки на те, що Федеральна резервна система зможе знизити вартість запозичень уже у вересні, і цей сценарій підтримає золото, оскільки не виплачують відсотки.
Минулого тижня долар США впав, а казначейські облігації зросли після того, як дані показали, що інфляція у квітні знизилася більше, ніж очікувалося. Це підтримало дорогоцінний метал, ціна якого виражена в доларах.
Статус металу опинився в центрі уваги того, як 19 травня в густому тумані розбився вертоліт, на борту якого перебував президент Ірану Ібрагім Раїсі . Ця новина посилила відчуття зростаючих геополітичних ризиків у всьому регіоні.
"Ралі золота викликано новинами через невизначеність щодо того, що сталося в Ірані", - сказав Ніколас Фраппелл, глобальний керівник інституційних ринків ABC у Сіднеї.
За його словами, безперечно, існує елемент поспішних висновків на основі дуже невеликої кількості інформації.
Подорожчання золота
Цього року ціни на золото зросли майже на 20%. У ході стрімкого зростання протягом квітня ціни послідовно оновлювали рекорди.
Подорожчання золота пов'язане з покупками центральних банків, стійким попитом на азіатських ринках, особливо в Китаї, та посиленням геополітичної напруги в Україні та на Близькому Сході.
У періоди економічної чи політичної нестабільності інвестори часто вкладають гроші в золото як у надійний актив. Під час криз, воєн чи інших непередбачуваних подій золото зберігає свою цінність краще, ніж багато інших інвестицій.