Боррель від імені ЄС поспівчував через загибель президента Ірану

Глава дипломатії Європейського Союзу Жозеп Боррель виступив з офіційною заявою у зв’язку із загибеллю президента Ірану в авіакатастрофі минулими вихідними, повідомляє Європейська правда.

Боррель заявив, що Європейський Союз "висловлює співчуття у зв'язку із загибеллю президента Ісламської Республіки Іран Ібрагіма Раїсі, міністра закордонних справ Хусейна Аміра-Абдоллахіана та інших іранських посадовців, причетних до трагічної катастрофи гелікоптера в неділю".

ЄС, додав Боррель, висловлює співчуття сім'ям загиблих і громадянам Ірану, яких торкнулась аварія.

Польський президент Анджей Дуда відреагував на загибель президента Ірану, який підтримує Росію у війні проти України, порівнянням зі смертю експрезидента Польщі Леха Качинського в авіакатастрофі в РФ у 2010 році.

Президент Європейської ради Шарль Мішель заявив у понеділок вранці, що "ЄС висловлює щирі співчуття" у зв'язку із загибеллю президента та міністра закордонних справ Ірану.

А єврокомісар з кризового управління Янез Ленарчич був змушений надати пояснення, що активація картографічної служби ЄС швидкого реагування на прохання Ірану на тлі аварії гелікоптера з іранськими посадовцями на борту була "проявом людяності".

Іран підтримує Росію у її загарбницькій війні проти України, надаючи, серед іншого, безпілотники-камікадзе, якими РФ проводить щоденні повітряні атаки.

Іранські посадовці перебувають у санкційних списках держав Заходу за надання військової підтримки РФ, а також – за придушення насильницьких протестів та порушення верховенства права в країні.