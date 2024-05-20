НАЗК: 188 політичних партій не відзвітували про майно та доходи

188 політичних партій не виконали вимоги закону щодо звітування до Національного агентства з питань запобігання корупції за I квартал 2024 року, повідомляє Економічна правда.

Про це повідомляє пресслужба НАЗК.

В агентстві нагадали, що 10 травня 2024 року завершилася кампанія звітування для парламентських і непарламентських політичних партій за I квартал 2024 року.

НАЗК зобов’язане протягом 10 календарних днів з дня завершення строку на подання політичними партіями звітів про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру оприлюднити на своєму офіційному вебсайті список політичних партій, які не подали свої звіти у визначений строк, та забезпечити притягнення винних осіб до відповідальності, передбаченої законом.

За неподання звітів передбачена адміністративна відповідальність. Зокрема, це накладення штрафу від 300 до 400 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто від 5 100 до 6 800 грн.

В НАЗК також нагадали, що майже 200 політичних партій не виконали вимогу закону щодо звітування до НАЗК 2020-2023 роки. Загалом політпартії та їх місцеві організації подали понад 22 тисячі звітів.

Серед політичних партій, які не подали звіти про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за I квартал 2024 року, "Всеукраїнське об’єднання "Свобода", "Українська морська партія Сергія Ківалова", "Партія "Відродження" "Громадянська позиція".