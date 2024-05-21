Роботодавців зобов’язали доставляти працівників до ТЦК – постанова Кабміну

Кабінет міністрів визначив повноваження та відповідальність керівників підприємств під час мобілізації. Зокрема, визначений обов'язок доставляти працівників до ТЦК. Про це йдеться у постанові від 16 травня 2024 р. № 560, пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

Згідно з постановою, керівники підприємств, установ, організацій після отриманням розпорядження голови адміністрації або керівника ТЦК:

видають наказ про проведення оповіщення резервістів та військовозобов’язаних, у якому зазначаються підстава та мета видання, перелік осіб, які підлягають оповіщенню, дата, час та місце їх прибуття, способи доставки в ТЦК;

організовують через відповідальних осіб здійснення оповіщення у робочий час працівників підприємства (установи, організації) шляхом вручення повісток під їх особистий підпис;

повідомляють письмово у триденний строк ТЦК про результати оповіщення та виконання резервістами та військовозобов’язаними вимог законодавства;

забезпечують прибуття резервістів та військовозобов’язаних шляхом їх перевезення від підприємства (установи, організації) до пунктів збору ТЦК;

невідкладно інформують відповідний ТЦК про працівників, які відмовилися від отримання повісток, та працівників, які написали заяви про звільнення.

Нагадаємо, в Україні 18 травня набув чинності новий закон про мобілізацію. Через це оновив нормативну базу щодо та мобілізації. Зокрема, постановою № 560 визначено, як будуть проходити ВЛК, вручати повістки та інші питання.