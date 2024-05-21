Засідання Ради закрили через блокування трибуни депутатами
Депутати фракції "Європейська солідарність" заблокували трибуну Верховної Ради, засідання 21 травня оголосили закритим, повідомляє Українська правда.
Нардепи від "Євросолідарності" вимагають невідкладно винести на голосування законопроєкт про заборону московської церкви в Україні, створення ТСК з питань фортифікацій і забезпечення ЗСУ дронами.
Також депутати розмістили плакати біля президії з написами: "Московська церква вбиває", "Фортифікації – це захист", "Фортифікації – це захист Харкова, Сум, Запоріжжя і кожного воїна".
Нардеп Ярослав Железняк повідомив, що спочатку в засіданні парламенту було оголошено перерву, а потім узагалі закрили.