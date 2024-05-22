ISW: Москва брязкає ядерною зброєю для впливу на Захід
Кремль приурочує брязкання ядерною зброєю до важливих політичних дискусій на заході. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW), повідомляє Українська правда.
Це робиться в рамках кампанії рефлексивного контролю, щоб впливати на західних політиків, які приймають рішення.
Міністерство оборони Росії заявило 21 травня, що ракетні війська Південного військового округу розпочали перший етап нестратегічних (тактичних) навчань із застосуванням ядерної зброї.
МО Росії заявило, що Повітряно-космічні сили Росії також проведуть навчання з балістичними ракетами "Іскандер" і аеробалістичними ракетами "Кинджал". Міністерство оборони Росії оголосило про підготовку до цих навчань 6 травня.
Військові аналітики зауважили, що відомий російський блогер, нагороджений Кремлем, прямо пов'язав російські ядерні навчання зі спробами Кремля вплинути на прийняття рішень на Заході. Зокрема, з нещодавніми дискусіями щодо дозволу використовувати західну зброю для ураження військових цілей в Росії.
Це підтверджує оцінку ISW, що російські випробування тактичної ядерної зброї є частиною кампанії Кремля з рефлексивного контролю.
Росія часто використовує ядерне брязкання зброєю, щоб вплинути на тих, хто приймає рішення на Заході.
ISW також оцінює, що політика США і Заходу, яка обмежує здатність України завдавати ударів по військових цілях в Росії, серйозно підриває здатність України захистити себе від нинішніх російських наступальних операцій на півночі Харківської області або в будь-якій зоні вздовж кордону, де російські війська можуть вирішити провести наступальні операції в майбутньому.
Ключові висновки ISW за 21 травня
- Кремль продовжує приурочувати своє брязкання ядерною зброєю до важливих політичних дискусій на Заході в рамках кампанії рефлексивного контролю, спрямованої на вплив на західних політиків, які приймають рішення.
- Президент України Володимир Зеленський зазначив, що обмежений російський наступ на півночі України досягає своєї мети - відвернути увагу від інтенсивних російських наступальних операцій на сході України.
- Російське військове командування спочатку планувало, що російські війська швидко досягнуть значних успіхів на півночі Харківської області, але обмежене угруповання сил, розгорнуте в цьому районі, свідчить про те, що російське військове командування, ймовірно, змінило ці плани напередодні наступальних операцій в Харківській області.
- Нещодавно російська влада заарештувала колишнього командувача 58-ї загальновійськової армії (ЗВА) генерал-майора Івана Попова за звинуваченням у шахрайстві.
- Кремль, ймовірно, використовує схему нещодавніх арештів високопосадовців за звинуваченнями в корупції в МО РФ, щоб приховати справжні причини покарання Попова майже через 10 місяців після його конфлікту з російським військовим командуванням і подальшого звільнення з командної посади.
- Супутникові знімки вказують на те, що українські сили, ймовірно, пошкодили малий ракетний корабель Чорноморського флоту (ЧФ) Росії "Циклон" в окупованому Севастополі, Крим, 19 травня.
- Нещодавно російські війська здійснили підтверджені просування поблизу Вовчанська, Кремінної, Часів Яру та Донецька.
- Російський військовий блогер заявив, що часті удари українських безпілотників по російській техніці, яка не має систем радіоелектронної боротьби (РЕБ) вздовж лінії фронту, призвели до "гострої" нестачі позашляховиків.
- Російська влада продовжує незаконно і примусово депортувати українських громадян, у тому числі дітей, до Росії, а також примусово вивозити українських громадян углиб окупованої України.