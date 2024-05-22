Ще дві держави ЄС оголосили про визнання Палестини

Іспанія та Ірландія слідом за Норвегією оголосили у середу, що визнають Палестинську державу – крок, який очікувано викличе жорстку негативну реакцію Ізраїлю, повідомляє Європейська правда.

Про рішення Іспанії оголосив прем’єр-міністр Педро Санчес. Він підкреслив, що це визнання не є образою ні Ізраїлю, ні єврейського народу.

"Я хочу прояснити одну річ: це визнання не спрямоване проти когось, воно не спрямоване проти народу Ізраїлю, народ ﻿﻿ у, який ми цінуємо. І тим більше воно не спрямоване проти євреїв, чудового народу, історія якого пов'язана з Іспанією" , – оголосив Санчес у парламенті, якого цитує видання El Pais.

Прем’єр-міністр Ірландії Саймон Гарріс заявив, що його країна визнає Палестину, тому що "ми віримо в свободу і справедливість як фундаментальні принципи міжнародного права".

"Це заява про однозначну підтримку рішення про створення двох держав, єдиного надійного шляху до миру та безпеки для Ізраїлю, Палестини та їхніх народів" , – заявив Гарріс, якого цитує RTE.

Глави урядів Ірландії та Іспанії зробили свої оголошення після того, як раніше у середу прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре заявив, що його країна визнає Палестинську державу.

Рішення Норвегії, Іспанії та Ірландії про визнання Палестинської держави набудуть чинності 28 травня.

Ірландія, Норвегія та Іспанія тепер приєдналися до 143 держав-членів ООН зі 193 загалом, які визнають Палестинську державу.

Ізраїль відкликав своїх послів з Ірландії та Норвегії для "термінових консультацій" у середу через рішення двох країн визнати Палестинську державу. Міністр закордонних справ Ізраїлю Ісраель Кац заявляв, що якщо Іспанія приєднається до Ірландії та Норвегії, аналогічний крок буде зроблено і проти неї.