Зеленський підписав закон про домашніх працівників: що зміниться

Президент Володимир Зеленський підписав закон, який має врегулювати роботу домашніх працівників та знизити рівень незадекларованої праці, повідомляє Економічна правда.

Про це йдеться у картці﻿ документа на сайті Верховної Ради.

Законопроєкт №5695 Верховна Рада ухвалила 25 квітня. Документ вводить у законодавство поняття "домашня праця" та визначає обов’язкові умови трудового договору з домашніми працівниками.

При цьому остаточний текст документа поки що не оприлюднений.

Як повідомлялось, закон пропонує, зокрема визначити, що:

Домашній працівник – фізична особа, яка займається домашньою працею в рамках трудових відносин з роботодавцем.

Домашня праця – це робота, яка виконується на умовах трудового договору (контракту) з метою обслуговування домогосподарства.

Не вважається домашньою працею робота для домогосподарства, яка здійснюється людиною нерегулярно та не більше 40 годин на місяць.

З домашніми працівниками укладається трудовий договір, який є основним документом, що засвідчує виникнення, зміну та припинення трудових відносин та визначає права та обов’язки сторін, а також є підставою для допуску домашнього працівника до роботи після здійснення роботодавцем повідомлення центрального органу виконавчої влади, який реалізує державну політику з адміністрування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, про прийняття домашнього працівника на роботу в порядку, встановленому урядом.

Трудовий договір укладається в письмовій формі у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу і зберігаються у кожної із сторін.

Не допускається прийняття на роботу домашніми працівниками осіб, молодше 16 років.

У трудовому договорі (контракті) з домашнім працівником може бути передбачено можливість платного чи безоплатного надання роботодавцем житла домашньому працівнику в користування.

Роботодавець повинен повідомити по звільнення домашнього працівника у строк не менше ніж за 14 днів, якщо інше не передбачено трудовим договором.