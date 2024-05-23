ISW: РФ просуває систему "співвітчизники за кордоном" для виправдання агресії

На думку експертів Інституту вивчення війни (ISW), Росія просуває систему "співвітчизники за кордоном", щоб виправдати свою подальшу агресію та гібридні операції, повідомляє Українська правда.

"Кремль, схоже, розробляє систему легалізації статусу так званих "співвітчизників за кордоном", ймовірно, як частину своїх зусиль зі створення інформаційних умов для виправдання подальшої агресії та гібридних операцій за кордоном як "захисту" російських співвітчизників" , – йдеться у звіті.

Аналітики відзначають, що гендиректор Федерального агентства РФ у справах Співдружності Незалежних Держав, "співвітчизників", що проживають за кордоном, і з питань міжнародної гуманітарної співпраці Євген Примаков заявив в інтерв'ю російському пропагандистському виданню ТАСС, що Росспівробітництво розробляє програму "Електронна карта співвітчизника", яка дозволить "співвітчизникам" за кордоном отримувати доступ до державних послуг РФ, працювати в Росії і навіть подавати документи на отримання російського громадянства в майбутньому.

Примаков заявив, що Росія готується запустити пілотну версію програми в кількох сусідніх країнах і може почати видавати перші картки до кінця 2024 року.

За його оцінками, Росія має від 20 до 40 мільйонів "співвітчизників" за кордоном. Хоча вказують аналітики, незрозуміло, яке визначення поняття "співвітчизник за кордоном" використовує Примаков.

У звіті додають, що молдовські та українські офіційні особи раніше попереджали, що чиновники РФ використовують "Русский дом" для просування російської пропаганди і проведення "підривної роботи" за кордоном.

Росспівробітництво працює над проєктом "Електронна карта співвітчизника" щонайменше з 2021 року, але досі не запустило програму, а в червні 2023 року Примаков заявив, що Росспівробітництво планує відкрити "центри сертифікації" в осередках "Русского дома" по всьому світу, де "співвітчизники" зможуть підтвердити свою особу в рамках процесу подачі заявки.

Ключові висновки ISW за 22 травня