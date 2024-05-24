Перша група пілотів закінчила тренування на F-16 у США
Перша група українських пілотів закінчила навчання на літаках F-16 на військовій базі в Аризоні у США. Про це заявив речник Повітряних сил Національної гвардії США Ерін Ханніган, повідомляє Українська правда.
Пілоти проходили підготовку на 162-й військово-повітряній базі Національної гвардії в Тусоні. Кількість пілотів та точну дату випуску не повідомляється "з міркувань їхньої безпеки".
Як пише Politico, з посиланням на слова людини, обізнаної з їхніми пересуваннями, пілоти зараз прямують до Європи для проходження додаткової підготовки.
Україна має отримати понад 60 винищувачів F-16 з Норвегії, Данії, Нідерландів та Бельгії.
Нагадаємо, 21 травня стало відомо, що десяток українських військовослужбовців завершили навчання в Нідерландах з обслуговування винищувачів F-16.
Британська газета Evening Standard у матеріалі від 10 травня стверджує з посиланням на "високопоставлене військове джерело", що Україна отримає перші винищувачі F-16 "протягом лічених тижнів".