Гізо Углаву усунули з посади першого заступника голови НАБУ

24 травня директор Національного антикорупційного бюро усунув першого заступника – Гізо Углаву Тристановича для забезпечення "об'єктивного досудового розслідування", розпочатого через ймовірний витік інформації. Посилаючись на дані НАБУ, повідомляє Ліга.net.

Гізо Углаву усунули від виконання посадових обов’язків та керівництва закріпленими у внутрішніх документах напрямами та підрозділами.

НАБУ запевнило: про перебіг та результати досудового розслідування будемо інформувати громадськість.

"Наголошуємо, що керівництво та колектив Бюро максимально зацікавлені в проведенні повного, всебічного та неупередженого розслідування за цим фактом" , – додали у пресслужбі антикорупційного бюро.

НАБУ розповіло, що до сфери компетенції Углави входили елітні підрозділи, основним напрямом діяльності яких була:

боротьба з корупцією;

боротьба із легалізацією незаконних доходів;

боротьба із фінансовими злочинами.

Також антикорупційне бюро зазначило, що з тисяч справ виділялися ті, які стосувалися чітко організованих корупційних і фінансових схем. Ці справи були пов'язані з привласненням мільйонів державних коштів за участі в них державних службовців різних рангів, а також приватних осіб.

Однією з таких справ, розповіли в НАБУ, була гучна справа щодо контрабанди нафтопродуктів. У процесі її розслідування було заарештовано понад 20 осіб, а державі було повернуто понад $15 000 000.

Як повідомлялося, 23 травня Спеціалізована антикорупційна прокуратура проводила обшуки будинку у співробітника Національного антикорупційного бюро в рамках розслідування про витік інформації у справі щодо "Великого будівництва"

Українська правда зазначила, що слідчі дії проходили у детектива НАБУ Валерія Полюги.