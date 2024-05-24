Майже 1,3 млрд бюджетних гривень зекономить держава на постачанні продуктів армії

На постачанні продуктів харчування для армії державний бюджет України зекономить більше мільярда гривень, оскільки, ледь не вперше в історії, Державне підприємство Міністерства оборони України «Державний оператор тилу» здійснило закупівлі без посередників, без штучних та завищених цін. Це стало можливим завдяки відкритим тендерам у системі Prozorro, що проводилися 22 травня 2024 року.

Відтепер постачання товарів планується від виробників із власними заводами за найнижчими цінами, що стало непорушною позицією «Державного оператору тилу», а от посередники та комісіонери втратили заробіток.

До прикладу, Консорціум «Юнайтед Фуд Груп» на трьох лотах забезпечив економію 895 440 000 державних гривень та прийняв зобов’язання до кінця поточного року забезпечувати військових продукцією за цінами виробника. ТОВ «Буський консервний завод», в свою чергу, на чотирьох лотах забезпечив 405 560 000 гривень економію бюджетних коштів. Це стало можливим, оскільки перемогли саме виробники, а не оператор або компанія-посередник, тому, відповідно, постачання відбуватиметься без “накруток”.

Консорціум «Юнайтед Фуд Груп» створено на підтримку започаткованої Указом Президента України від 26 січня 2024 року №31/2024 Всеукраїнської економічної платформи «Зроблено в Україні». Консорціум об'єднав приватні підприємства-виробники, переробні та логістичні компанії задля реалізації кращих вітчизняних та європейських практик виробництва та переробки продукції в Україні.

Згідно з даними Prozorro, Консорціум постачатиме продукти харчування для особового складу військових частин та військових навчальних закладів ЗСУ в стаціонарних та польових умовах протягом 2024 р. За лотом UA-2024-05-13-010957-a економія склала 132 000 000 гривень, за лотом UA-2024-05-13-010964-a – 255 840 000 гривень, а за лотом UA-2024-05-13-010968-a – аж 507 600 000 гривень.

ТОВ «Буський консервий завод» переміг у трьох лотах із десяти державної закупівлі UA-2024-05-13-010957-a надавши сумарну вигоду у розмірі 218 190 000 гривень та 188 370 000 вигоди державному бюджету за закупівлею UA-2024-05-13-010964-a

Завдяки таким вдалим закупівлям, Державне підприємство Міністерства оборони України «Державний оператор тилу» зекономило державному бюджету 1 302 000 000 гривень, які можна спрямувати на інші нагальні потреби у протистоянні повномасштабній російській агресії.