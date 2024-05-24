Spiegel: Україна отримала від Німеччини ще одну систему Iris-T

У п’ятницю Україна нібито отримала від Німечини ще одну систему протиповітряної оборони IRIS-T, повідомляє Європейська правда.

Про це з посиланням на свої джерела повідомляє німецьке Spiegel.

За інформацією видання, у п’ятницю з Німеччини в Україну прибула ще одна система протиповітряної оборони IRIS-T. Разом з нею Україна буде мати вже чотири таких системи середньої дальності і одну – малої дальності.

Ці німецькі системи, досить нова розробка, довели свою високу ефективність під час прикриття від атак з повітря великих українських міст і критичної інфраструктури.

В середині місяця посол Німеччини в Україні казав, що ще одну IRIS-T мають передати до кінця травня.

Загалом Німеччина пообіцяла Україні дев’ять IRIS-T SLM та одинадцять IRIS-T SLS. Проте викликом є не лише виготовлення систем у такій кількості, як вони потрібні Україні, але й виготовлення ракет-перехоплювачів – виробник не встигає за темпами, які задають умови війни.

Нагадаємо, у четвер Берлін повідомив про нову партію переданої Україні військової допомоги, до якої увійшли артилерійські снаряди, танки Leopard 1 AP, кулемети, дрони, гвинтівки та боєприпаси.