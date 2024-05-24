G7 не розморозить російські активи, допоки агресор не виплатить компенсації Україні

Члени "Великої сімки" не планують розморожувати активи Російської Федерації, доки держава-агресор самостійно не виплатить Україні компенсації за завдані війною збитки, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє Bloomberg.

Міністри фінансів країн "Великої сімки" вранці планують підписати комюніке і закласти основу для використання прибутку від заморожених російських активів для допомоги Україні.

"Ми обговорюємо потенційні схеми спрямування надзвичайних доходів, одержуваних від заморожених російських суверенних активів, на благо України" , - йдеться в проєкті комюніке.

Міністри відчувають прогрес у питанні активів РФ

Водночас у тексті йдеться про те, що згідно з відповідними правовими системами суверенні активи Росії в національних юрисдикціях залишатимуться замороженими доти, доки РФ не заплатить за шкоду, яку вона заподіяла Україні.

Міністри збираються обговорити Україну в суботу. Водночас міністр фінансів Канади Христя Фріланд визнала прогрес у дискусіях про долю російських активів і додала, що G7 ще не досягла мети, але вона дуже оптимістично налаштована, що цього вдасться домогтися.

Використання активів РФ

Країни Заходу заморозили російські активи після початку вторгнення в Україну і йдеться про близько 300 млрд доларів. При цьому їх поки що не планують конфіскувати на користь України.

Раніше Reuters писало, що на зустрічі фінансових керівників членів G7 в Італії буде зроблено спробу знайти спільний знаменник щодо подальшої долі російських активів.