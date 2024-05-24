Генштаб Естонії: Допомога Україні знизила темп наступу росіян
Постачання нового озброєння та боєприпасів для Збройних сил України з країн Заходу почали чинити певний ефект. Темп наступу росіян на Харківському напрямку падає, повідомляє РБК-Україна.
Про це заявив Генштаб Естонії, повідомляє ERR.
"В останні дні Росія не досягла успіхів на жодному напрямку або цей успіх є проміжним. Однак ЗС РФ продовжує запеклі обстріли населення України та її об'єктів", - заявили в Естонії.
Харківська область
У Генштабі Естонії заявили, що темп настання російської армії на Харківському напрямі падає. Росія продовжує зміцнювати північний берег річки Вовча біля населеного пункту Вовчанськ та збільшувати свою присутність у "буферній зоні".
При цьому в Естонії припускають, що через нарощування своїх сил у цьому регіоні, у найближчому майбутньому можуть бути створені умови для розширення наступальних дій на інші прикордонні райони.
Донецька область та південь України
У Донецькій області росіяни зберігають колишню інтенсивність бойових дій, розширюючи площу захоплених територій за рахунок локальних тактичних успіхів.
"Основні бої без суттєвих тактичних змін зосереджені на Покровському напрямку в районі населеного пункту Очеретине та навколо Первомайського. Росія продовжує чинити тиск на Часів Яр", - пишуть у Генштабі.
На південному напрямку тривають бої у Запорізькій області у Роботиному, проте українська оборона тримається. Також у Генштабі Естонії заявили, що ЗСУ продовжують утримувати плацдарм на лівому березі річки Дніпро.
Західна зброя допомагає Україні
Країни Заходу активізували постачання озброєнь Україні після початку росіян у Харківській області.
Сьогодні США виділили Україні ще один пакет військової допомоги у війні із РФ. Розмір оголошеного пакету становить 275 млн доларів.