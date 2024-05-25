ЗМІ: Росія та КНДР можуть планувати військову провокацію напередодні виборів у США

Росія та Північна Корея можуть готувати масштабну військову провокацію у жовтні незадовго до початку президентських виборів у США, проведення яких заплановане на початок листопада, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє американське медіа NBC News.

За даними американського медіа, офіційні особи США готуються до того, що Північна Корея потенційно вдасться до найбільш провокаційних військових дій за останнє десятиліття перед цими виборами у Штатах.

Кілька американських високопоставлених чиновників розповіли журналістам, що Пхеньян, вірогідно, здійснить це за наполяганням російського диктатора Володимира Путіна.

За їхніми словами, час провокації може бути розроблений таким чином, щоб викликати хвилювання в іншій частині світу, коли "американці вирішуватимуть, відправляти президента Джо Байдена чи колишнього президента Дональда Трампа назад у Білий дім", пише NBC News.

"Ми не сумніваємося, що Північна Корея цього року буде провокаційною. Питання лише в тому, наскільки це буде ескалацією" , - сказав ЗМІ представник американської розвідки.

Зазначається, що адміністрація Байдена все більше стурбована тим, що посилення військового альянсу між Путіним і лідером КНДР Кім Чен Ином може значно розширити ядерний потенціал Пхеньяна та посилити напруженість в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні.

Оскільки найближчими тижнями очікується, що російський диктатор відвідає Північну Корею і зустрінеться з Кімом Чен Ином, офіційні особи США вважають, що вони зміцнять нову угоду щодо розширення передачі військових технологій Пхеньяну.

Альянс РФ та КНДР

Представники розвідки США вважають, що Путін надає Північній Кореї технологію створення ядерних підводних човнів і балістичних ракет в обмін на надсилання Пхеньяном Росії великої кількості боєприпасів для їх застосування у війні проти України. Вірогідно, КНДР постачає РФ більше боєприпасів, ніж Європа надає Україні, включаючи мільйони артилерійських снарядів.

Представники США попередили, що північнокорейські боєприпаси, що передаються Росії, швидше за все старі та ненадійні. Але вантажі зі снарядами були відправлені КНДР Москві під час дефіциту таких боєприпасів у Силах оборони України, що мало вплив на полі бою.

Американські чиновники також заявили, що в обмін на передачу Москві боєприпасів Північна Корея хоче, щоб Росія надала їй частини балістичних ракет, літаки, ракети, бронетехніку та інші передові технології.

Варто додати, що в останні місяці КНДР продовжувала розвивати свою ракетну програму, включаючи випробування твердопаливного двигуна для гіперзвукової ракети.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у травні КНДР запустила кілька балістичних ракет малої дальності у напрямку моря під час приїзду Путіна до Китаю.

Додамо, 20 травня заступник постійного представника США при ООН Роберт Вуд заявив, що РФ закупила у Північної Кореї понад 11 тисяч контейнерів зі зброєю для ведення війни проти України.