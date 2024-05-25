У Польщі зробили заяву про обмеження для військовозобов'язаних українців

У Польщі заявили, що є можливість обмеження пільг для українців за кордоном, які ухиляються від призову. Варшава вважає, що це повинна бути загальноєвропейська схема, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить заява міністра закордонних справ Польщі Радослава Сікорського в інтерв'ю The Guardian.

Він заявив, що Україна повинна сама вирішити та повідомити, що робити з військовозобов'язаними чоловіками, які перебувають за кордоном.

"Я точно не вірю в те, що існує право людини отримувати соціальне страхування за те, що вона ухиляється від призову. Ті люди, які воюють на фронті, також мають права людини" , - сказав Сікорський.

На думку глави МЗС Польщі, будь-яка схема обмеження пільг має бути загальноєвропейською, інакше ті, хто уникає призову, почнуть купувати пільги по всій Європі.

Що цьому передувало

Раніше у Польщі заявили, що можуть допомогти Україні повернути з-за кордону чоловіків призовного віку. Також лунали заяви про можливу депортацію.

Пізніше Міністерство внутрішніх справ Польщі пообіцяло тимчасовий захист для українців без паспортів.

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що Варшава чекає від України ініціатив щодо повернення військовозобов'язаних чоловіків з-за кордону.