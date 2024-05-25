Столтенберг: Настав час дозволити Україні бити по РФ західною зброєю

Генсек НАТО Єнс Столтенберг вважає, що для окремих союзників настав час переглянути обмеження щодо використання наданої Україні зброї проти цілей на території РФ, повідомляє Європейська правда.

Про це він сказав в інтерв’ю The Economist.

За словами Столтенберга, потреба скасування обмежень особливо гостра зараз, коли бої тривають у Харківській області і лінія зіткнення фактично співпадає з лінією кордону.

"Настав час, щоб союзники розглянули можливість скасування певних обмежень, які вони наклали щодо використання наданої Україні зброї. Бо особливо зараз, коли тривають важкі бої в Харківській області, близько до кордону, заборона Україні використовувати цю зброю проти законних військових цілей всередині Росії дуже ускладнює самозахист", – заявив генсек НАТО.

Він зазначив, що деякі союзники вже зняли обмеження, дозволивши використання своєї зброї, і висловив сподівання, що інші також зроблять це.

"Потрібно пам’ятати, що це загарбницька війна Росії проти України. Україна має право захищати себе. І це також означає завдання ударів по цілях всередині російської території", – наголосив генсек НАТО.

Нещодавно газета New York Times повідомила, що державний секретар США Ентоні Блінкен хоче домогтися, щоб Україні було дозволено завдавати ударів по російській території американською зброєю. Він хоче переконати президента Джо Байдена зняти обмеження.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський в інтерв’ю Reuters підтвердив, що Україна веде переговори з міжнародними партнерами про можливість завдавати ударів їхньою зброєю по цілях на території Росії.