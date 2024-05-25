ЗМІ: На Заході пророкують Україні великі втрати територій до кінця року

Західні спецслужби вважають, що до кінця року Україні загрожують "великі" втрати території, повідомляє Європейська правда.

З картиною ситуації від західних спецслужб ознайомилась німецька газета Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, повідомляє Welt.

В матеріалі йдеться про те, що на даний момент "загальна картина" для України виглядає похмуро через російську перевагу.

В оцінці розвідки йдеться про те, що не очікується, що Київ зможе "перехопити ініціативу" у 2024 році. До кінця року Україна, ймовірно, зазнає "значно більших територіальних втрат", ніж за місяці, що минули з січня.

Росіяни використовують артилерію значно сильніше, ніж українці, і, перш за все, Росія може "більш ніж компенсувати" свої втрати. Київ, з іншого боку, не в змозі призвати достатню кількість нових солдатів, "щоб компенсувати втрати і створити резерви". Нові правила мобілізації "матимуть вплив лише наприкінці літа", оскільки призовники спочатку повинні пройти навчання.

Згідно з цією оцінкою, очікувана втрата території Україною є наслідком нинішньої "оборонної орієнтації українських збройних сил і пов'язаного з цим затягування боїв". Україна хоче "зберегти особовий склад" і наразі "виграє час, поступаючись територією". Київ сподівається, що це дасть йому "час для мобілізації та відновлення власного військово-промислового комплексу. Однак повітряні удари Росії по ВПК можуть стати проблемою.

Представник опозиційної партії Християнсько-демократичний союз (ХДС) Родеріх Кізеветтер, заступник голови парламентського комітету з контролю над спецслужбами, підтвердив, що Україна має проблеми з боєприпасами та мобілізацією.

Але він також сказав, що зараз "поширюються песимістичні повідомлення про ситуацію", очевидно, з метою "показати, що ситуація безнадійна і що військова підтримка більше не має сенсу". Метою цього є "тонко, але жорстоко" натиснути на Київ, щоб він "поступився територією".

Кізеветтер прокоментував цю оцінку розвідки, заявивши, що Україна може "продовжувати перемагати", але "кожна затримка в підтримці" з боку Німеччини та інших країн зробить це складніше і дорожче.

Депутат від керівної Соціал-демократичної партії Німеччини Ральф Штегнер, також член контрольного комітету, заявив, однак, що "по суті" оцінка служб була правильною і "відповідає тому, що мені відомо".

За його словами, невдалий наступ України минулого року показав, що "ми можемо і повинні запобігти поразці України, але ми не можемо забезпечити її перемогу". Той, хто продовжує вимагати, щоб "зброя А була доставлена швидше, а зброя Б – у ще більшій кількості", ганяється, на його думку, за ілюзіями. "Постійно збільшувати дозу, коли ліки не діють – це не переконливо", – сказав депутат.

Наратив про безнадійність опору, на його думку, може бути подоланий лише тоді, коли гасло канцлера Олафа Шольца про те, що Україні допомагатимуть "стільки, скільки буде потрібно", буде замінено на підхід "все включено". Наприклад, Україні має бути дозволено використовувати західну зброю для атак на російські виробничі майданчики, склади і перевалочні пункти в самій Росії. "Червоні лінії" повинні зникнути, а виробництво озброєнь має бути прискорене, вважає він.

Нагадаємо, політик німецьких "Зелених" Антон Хофрайтер висловився за те, щоб більше не перешкоджати Україні атакувати російську територію західною зброєю.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг вважає, що для окремих союзників настав час переглянути обмеження щодо використання наданої Україні зброї проти цілей на території РФ.