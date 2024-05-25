Мобільні оператори розповіли, наскільки готові мережі до вимкнення електроенергії

З новими відключеннями електроенергії, стабільна робота мобільних мереж знову стає вкрай важливою для абонентів, повідомляє Економічна правда.

ЕП розпитала у трьох мобільних операторів України: Київстар, Vodafone та Lifecell наскільки готові їхні мережі до нових віялових відключень, чому під час відсутності світла погіршується якість зв’язку та як навіть за умов тривалої відсутності електроенергії постійно залишатися на зв’язку.

Наскільки готові оператори

Усі опитані ЕП мобільні оператори запевняють, що підготували свої мережі до потенційних відключень електроенергії. Для цього оператори обладнали свої базові станції автономним резервним живленням.

Зокрема для збільшення часу автономного електропостачання базових станцій компанії закуповували акумулятори нового типу, які здатні підтримувати роботу мережі близько 4-6 годин. Також нові акумулятори потребують значно менше часу для повної зарядки.

Так, Vodafone вже придбав 13,5 тисяч акумуляторних батарей нового, літій-ферумного типу (LiFeРO4). Додатково у 2024 році оператор планує закупити ще 4 612 таких батарей.

Lifecell станом на травень 2024 року збільшив кількість базових станцій, що обладнані новими батареями, у 6 разів, порівняно з минулим роком. До кінця року мобільний оператор планує ще в 1,6 раза збільшити кількість базових станцій обладнаних літієвими батареями.

Київстар, починаючи з 2022 року, встановив на базових станціях 113 тисяч нових акумуляторів, які можуть працювати до 6 годин без підзарядки.

Крім того, на випадок погіршення ситуації в енергосистемі, мобільні оператори активно закуповують генератори, які зможуть заживити критично важливі об'єкти.

За останні пів року команда lifecell підключила сотні базових станцій до стаціонарних генераторів. Це допоможе довготривало підтримувати роботу обладнання оператора навіть після того, як виснажаться батареї.

Київстар на сьогодні має 2,3 тисячі генераторів, що майже у чотири рази більше, ніж до 2022 року. Кожен дизель-генератор обслуговує кілька технічних груп. Зокрема, робота технічних груп з обслуговування генераторів розпочинається о п`ятій годині ранку, і для підтримки цілодобової роботи обладнання, здійснюється кілька виїздів протягом дня.

Vodafone також збільшив власні генеруючі потужності. Понад 1,5 тисячі базових станцій забезпечені електропостачанням за допомогою генераторних установок. У 2024 році кількість генеруючого обладнання різних типів збільшиться ще на 280 одиниць.

Крім того, оператори використовують генераторні установки партнерів та клієнтів, щоб максимально збільшити кількість базових станцій, які працюватимуть навіть під час довготривалих відключень електроенергії. Також компанії забезпечили певний резерв пального, необхідного для роботи генераторів.

Чому все одно виникають проблеми зі мережею

Проблема полягає в тому, що щоразу під час вимкнення світла люди вмикають на мобільних телефонах стільникові дані, чим збільшують навантаження на вежі мобільних операторів.

Останні ж будували мережі з розрахунком на те, що в конкретній місцевості мешканці переважно користуються домашнім інтернетом. Відповідно, через різкий наплив абонентів ресурс мобільної мережі не здатний задовольнити потребу.

За словами керівниці патронатної служби голови НКЕК Богдани Півень, внаслідок різкого зростання абонентів, якість, до прикладу, мобільного інтернету в прогресії починає падати. Відтак при постійних відключеннях оператори будуть змушені першочергово надавати перевагу голосовому зв’язку.

У lifecell пояснюють, що спрогнозувати наперед ситуацію досить важко, адже основні фактори – це тривалість знеструмлення й період часу, коли є стаціонарне живлення і батареї мають змогу зарядитись.

"В умовах форс-мажорів, тривалих блекаутів фахівцям компанії доводиться балансувати між бажанням надавати послуги в штатному режимі та фізичними можливостями генерації електроенергії", – наголошують в пресслужбі Vodafone.

Саме погіршення ситуації в енергомережі може стати причиною для надання операторами обмеженої кількості послуг. У Vodafone пояснюють, що забезпечити повне автономне живлення мережі за допомогою генераторів важко.

Оскільки генератори не можуть автоматично включатись у разі розрядження акумуляторів, аварійні бригади самостійно виїжджатимуть на місця для їх запуску.

"Навіть за умови наявності достатньої кількості генераторів, жоден оператор не зможе власними силами одночасно відправити людей до кожного майданчика і вчасно заправляти" , – пояснюють в Vodafone.

Як залишатись на зв’язку під час відключень електроенергії

Для того, щоб постійно залишатись на зв’язку абоненти самі повинні дотримуватись ряду правил. Перш за все попіклуватись про наявність вдома фіксованого інтернету, який зможе працювати під час відключення електроенергії.

У Київстарі також просять українців зважено ставитись до використання послуг зв’язку у випадках блекаутів.

"Важливо, щоб користувачі утримувалися від використання важкого контенту (перегляд відео, здійснення відео дзвінків) через мобільний інтернет під час блекаутів, тоді акумулятори на базових станціях будуть працювати довше. Якщо у вашому місті відсутня електроенергія, краще спілкуватись за допомогою телефонних дзвінків, SMS та текстових повідомлень у месенджерах" , – пояснює пресслужба Київстару.

У lifecell також рекомендують зменшити споживання мобільного інтернету, зокрема: вимикати автозавантаження медіа, встановлювати низьку якість для перегляду відео, надавати перевагу послугам SMS. Це дозволить батареям базових станцій довше працювати, відповідно, люди довше матимуть зв’язок.

Важливо, що в Україні діє функція "Національного роумінгу". У випадку зникнення сигналу одного з операторів, абонент може перемикнутися на мережу двох інших операторів без додаткової плати чи зміни номера.

Щоб під'єднатися до іншої мережі, у налаштуваннях мобільного телефону потрібно обрати автоматичний вибір мережі. Однак, якщо смартфон не реєструється в мережах інших операторів, тоді необхідно вручну вибрати доступну мобільну мережу.