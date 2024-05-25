Зеленський відповів на нападки Путіна щодо своєї легітимності

Президент України Володимир Зеленський відреагував на висловлювання голови Кремля Володимира Путіна про його легітимність, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить інтерв'ю центральноазіатським ЗМІ.

"Українці знають свою Конституцію, знають закон. Розуміємо, що ці висловлювання нелегітимного президента Російської Федерації (Путіна, - ред) щодо легітимності президента України, чесно кажучи, нудні, нецікаві", - сказав він.

Зеленський зізнався, що подібні випади Путіна його не дуже турбують.

"Всі адекватні люди, які вміють читати закон, а я вважаю, що якщо ти вмієш читати, то прочитай і знайди висновок. І все. Тому мене це взагалі не дуже непокоїть", - зазначив він.

Що сказав Путін

24 травня російський президент Володимир Путін їздив до Мінська до глави білоруського режиму Олександра Лукашенка.

Під час прес-конференції Путін заявив, що Росія не відмовляється від мирних переговорів, але готова їх вести лише з "легітимною владою" України. На його думку, легітимність Володимира Зеленського на посаді президента України нібито "закінчилася".

У свою чергу, Лукашенко почав вторити главі Кремля і заявив, що нібито "юридичної чистоти тут (у легітимності - ред) немає і бути не може".