Президент Франції Еммануель Макрон застеріг світ від послаблення підтримки України в її захисті від Росії.﻿ Про це він заявив під час свого візиту до Німеччини у неділю, 26 травня, пише Наталія Кава, РБК-Україна.

Під час зустрічі з президентом Німеччини Франком Штайнмаєром у Берліні, Макрон заявив, що насправді говорячи про мир треба розуміти, що це можливість країни захищати свої кордони та свій суверенітет.

"Мир - це не відмова від принципів. Мир означає надання країні можливості захищати свої кордони і свій суверенітет" , - сказав Макрон.

Водночас Штайнмаєр підкреслив, що допомога Україні не повинна бути припинена.