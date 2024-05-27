Макрон застеріг світ від послаблення підтримки України
Президент Франції Еммануель Макрон застеріг світ від послаблення підтримки України в її захисті від Росії. Про це він заявив під час свого візиту до Німеччини у неділю, 26 травня, пише Наталія Кава, РБК-Україна.
Під час зустрічі з президентом Німеччини Франком Штайнмаєром у Берліні, Макрон заявив, що насправді говорячи про мир треба розуміти, що це можливість країни захищати свої кордони та свій суверенітет.
"Мир - це не відмова від принципів. Мир означає надання країні можливості захищати свої кордони і свій суверенітет", - сказав Макрон.
Водночас Штайнмаєр підкреслив, що допомога Україні не повинна бути припинена.